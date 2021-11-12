"İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", AKM'de başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü yapılan "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluştu.

Sanat Hayattır Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, festivalin sanat yönetmeni Yavuz Bingöl, sanatçı Hindi Zahra ve kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Festival açılışına özel düzenlenen törende, Anadolu'da 6 bin yıldır yaşayan enstrümanlardan oluşan "Altın Bin Yıllık Sesler" adlı sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

"Festivalimizi, bütün ülkelerle sanat ile bağ kurmak için yapıyoruz"

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek, festivale katılan tüm sanatçıları tebrik ederek, verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Sanat Hayattır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Bingöl ise çok kültürlü bir coğrafyada doğduğunu, halk kültürü ve müziği taşıyıcılarının yanında büyüdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Halk müziğiyle beslenirken hem kendimi hem dünyayı sanatla, müzikle anlamanın ve yorumlamanın iyileştirici gücüne inandım. Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlarla ve formlarla söylenen birçok müzikal ve folklorik yapılar oluştursa da bu coğrafyadaki zenginliğin birçok farklı kültür ve dille beslenmesi, armonize olması bizleri çok ayrıcalıklı ve zengin kılıyor. Bu festivalin amaçlarından biri de bu armoniyi dünyaya, dünya halklarının müziklerini de buraya taşıyarak, notaları kardeş kılmaktır."

Bingöl, müziğin birleştirici gücünü de vurgulayarak, "Festivalimizi, türküleri kuşaktan kuşağa aktarmak, yeni gençlerimize ozanların türkülerini tanıtmak ve bütün ülkelerle sanat ile bağ kurmak için yapıyoruz. Halk müzikleri bir deryadır. Bu deryanın derinliklerine birlikte dalmak ve birlikte arınmak içindir festival." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ise birçok kültürün bir arada yer aldığı ilçelerine böyle bir festivalin çok yakıştığının, müzikle sanatın olumsuz koşullara rağmen devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

AKM fuayesinde ayrıca Kars'tan gelen aşıklar da akustik bir dinleti verdi. Mahmut Karadaş, Sabri Yokuş ve Gültekin Bulut'tan oluşan "Aşıklar" grubu festivale gelenleri bağlamaları ve atışmaları ile karşıladı. Aşıklar, festival boyunca fuayede performansları ile dinleyicileri ile buluşacak.

Festivalin ilk konserini Yavuz Bingöl verdi

Festivalin ilk konserini veren Bingöl, klasik eserlerinin yanı sıra Türk halk müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bingöl, "Üç sene önce yola çıkarken belirttiğim gibi ülkemizin halk müziği konusunda kalıcı çalışmalara ihtiyacı var. Bu yıl da bu hassasiyetle festivalimizi oluşturmak için çok çalıştık. Her yıl bir öncekinden daha zenginleşen programı ile toplumun her katmanı için içeriklerle dolu festivali izleyicilerine emanet ediyoruz." dedi.

Fas asıllı Hindi Zahra ise kendisini dünyaya tanıtan albümlerinden sevilen parçalarını AKM'de müzikseverlerin beğenisine sundu.

Zahra, konserde, "Coğrafyanızın güzel ezgilerini severek dinliyorum. Bu ezgileri elbette bestelerimde kendi müziklerimle sentezliyorum. Müziğiniz, sazlarınız ve etkileyici ritimleriniz ilgimi çekiyor. Burada olmaktan ayrıca çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Yavuz, Yavuz Bingöl ile birlikte Zahra'ya plaket takdim etti.

Yarın sona erecek festivalde bu akşam Filistinli Le Trio Joubran ile sanatçı Şefika Kutluer sahne alacak.

Azerbaycan'da çok sevilen başarılı sanatçı Azerin ise 13 Kasım saat 18.00'de AKM'de konser verecek.

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