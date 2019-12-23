: "İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" başladı

23.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:32

Bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", Beyoğlu Grand Pera'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Beyoğlu Belediyesi ile Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılışında Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu sevenleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan ikili aralarında "Beni Hor Görme Gardaşım", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "Seher Yeli", "Minnet Eylemem" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın aralarında bulunduğu birçok parça seslendirdi.

Açılışta ayrıca geleneksel Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen ve festivale Saraybosna'dan konuk olan Divanhana Grubu sahne aldı.

Saraybosna Müzik Akademisi'nden bir grup genç öğrenci tarafından 2009'da kurulan grubun solisti Shejla Grgic'e orkestra olarak İrfan Tahirovic, Azur Imamovic, Neven Tunjic, Nedzad Musovic ve Rifet Camdzic eşlik etti.

Konser boyunca Bosna-Hersek'in kentsel geleneksel müziğini dinleyicilerin beğenisine sunan grup, aynı zamanda Sevdalinka şarkıları seslendirdi.

Açılışa ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve festivalin müzikal içeriğini hazırlayan Yavuz Bingöl Sanat Merkezi'nin kurucusu sanatçı Yavuz Bingöl'in yanı sıra Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşiyle birlikte katıldı.

Konser öncesi etkinlik alanında davetlilere kısa bir konuşma yapan Yavuz Bingöl, bu yılki festivali kadın şiddetine karşı bir farkındalık oluşturması amacıyla, kadınlara ithaf ettiklerini hatırlattı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da festivale emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, festivallerin Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmak adına güzel bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde de sanatçı konserleri ile devam eden festival, yarın Azerbaycan'dan Alim Qasimov ve Yavuz Bingöl konserleriyla Grand Pera'da sona erecek.

Kaynak: AA

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