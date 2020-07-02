İSTANBUL '12 Adımda Okçuluk' kitabı Türk okçuluğunu dünyaya anlatacak ?12 Adımda Okçuluk? kitabı Türk okçuluğunu dünyaya anlatacakEsma MURAT- Ömer HASAR İSTANBUL, (DHA) - Okçular Vakfı tarafından hazırlanan '12 Adımda Okçuluk' kitabı dünya çapında ses getirmeyi amaçlıyor.

?12 Adımda Okçuluk? kitabı Türk okçuluğunu dünyaya anlatacak

Esma MURAT- Ömer HASAR İSTANBUL, (DHA) - Okçular Vakfı tarafından hazırlanan '12 Adımda Okçuluk' kitabı dünya çapında ses getirmeyi amaçlıyor. Okçular Vakfı tarafından hazırlanan ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından 5 farklı dile çevrilen kitap Türk okçularının deneyimlerinin ve okçuluk tekniklerini anlatıyor. Kitabın tanıtım toplantısına katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan 'Türkiye'de okçuluk talebine altyapı olarak çok karşılık verdiğini söyleyemiyorum. Çünkü birçok okçuluk kulübünde sıkıntılar söz konusu. Ama Spor Bakanlığımız olsun Okçuluk Federasyonumuz olsun bu imkanların gelişmesi için ciddi çalışmalar yapıyor' dedi.

Okçular Vakfı tarafından hazırlanan modern okçuluğun başucu eseri '12 Adımda Okçuluk' kitabı, dünya sahnesine çıkıyor. Kitap uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmiş Türk okçularının deneyimlerinin ve okçuluk tekniklerini anlatıyor. Kitap aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü tarafından İngilizce, Fransızca, Arapça, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere beş ana dile çevrilmiş durumda. Okçuluğu temel tekniklerle anlatmayı amaçlanan eserde bulunan karekodlar sayesinde okçu adayının herhangi bir konunun videosuna erişmesine ve görerek öğrenmesine de olanak sağlıyor.

'12 Adımda Okçuluk' kitabının tanıtım toplantısına Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.

'BU KİTAP REFERANS OLMA NİTELİĞİ TAŞIYACAK'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı olarak Türkiye'de okçuluğun gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. dedi ve ekledi Özellikle geleneksel okçuluk gelişmesi ile ilgili önemli çalışmalarımız var. Bu alanda çok mesafeler aldık. Üç yıldır Yunus Emre Enstitüsü ile Türk okçuluğunu kültür mirasımıza kattık. ve bizler Yunus Emre Enstitümüzün desteğiyle beş dile '12 adımda okçuluk' kitabının çevirisini yaptık. Bu kitap bizlere okçuluğun en doğru en pratik şekilde öğrenmesini sağlayacak. Kitap'ta fotoğraflar ve videolar söz konusu ve bu alanda en iyi çalışmalardan olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu kitapla alanda yeni bir kitap yapılmaya gerek kalmayacak. İngilizce Fransızca Özbekçe Boşnakça, Arnavutça Arapça gibi dillere çevrildiğini düşünürsek referans olma niteliği taşıyacak? diye konuştu.

'TÜRK GENÇLERİNİN İLGİSİ OKÇULUĞA YOĞUN'

Türkiye'de okçuluğun güçlenmesini sağlıdıklarını ve Türk gençlerinin de okçuluğa çok ciddi ilgisi ve talebi olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Şunu söylemek gerekir Türkiye'de okçuluk talebine alt yapı olarak çok karşılık verdiğini söyleyemiyorum. Çünkü birçok okçuluk kulübünde sıkıntılar söz konusu. Ama Spor Bakanlığımız olsun Okçuluk Federasyonumuz olsun bu imkanların gelişmesi için ciddi alışmalar yapıyor' dedi.

'OKÇULUKTA KIZLAR DAHA BAŞARILI'

Gençlerimiz milletimizin karakteridir diyen Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, 'Mizacımız ve genlerimiz ise ok atmaya müsaittir. Okçular Vakfı şu ana kadar binlerce genci ok ve yayla buluşturdu. Hocalarımızın tespitleri gençlerimizin bu spora daha meyilli ve daha başarılı olduğu yönünde. Bizlerde Okçular Vakfı olarak gençlerimizi kendi kültürleriyle kendi geleneksel sporlarıyla buluşturuyoruz. Şunu da biliyoruz ki bu sporda kızlar daha başarılı. Ben bütün gençlerimizi bulundukları şehirlerdeki okçuluk tesislerine davet ediyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA