İSTAHED, sağlık çalışanları için 3. doz aşı talebinde bulundu
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İSTAHED, sağlık çalışanları için 3. doz aşı talebinde bulundu

İSTAHED, sağlık çalışanları için 3. doz aşı talebinde bulundu
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, sağlık çalışanları için 3. doz olarak Biontech aşı hakkının sağlanmasını istedi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, sağlık çalışanları için 3. doz olarak Biontech aşı hakkının sağlanmasını istedi.

İSTAHED'den yapılan açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 salgını kapsamında sağlık çalışanlarının aşılamasının ocakta başlayıp şubatta tamamlandığı belirtildi.

Sinovac aşısının ikinci dozu yapılan çok sayıda sağlık çalışanının tekrar Kovid-19 hastalığına yakalandığı ve aralarında yoğun bakım süreci yaşayanların olduğu dile getirilen açıklamada, son dönemde sağlık çalışanlarında Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma durumunun belirgin olarak arttığı ifade edildi.

Açıklamada, virüsün delta varyantının yükselişte olduğu bir dönem yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Günde 1 milyondan fazla vatandaşa aşı uygulayan Aile Hekimliği çalışanları başta olmak üzere sağlık çalışanlarını korumadan, ayakta tutmadan pandemi ile mücadelenin başarıya ulaşmasının imkansız olduğu ortadadır. Verilen bilimsel bilgiler ve son dönemde yaşanan sağlık çalışanlarında görülen Kovid-19 vakasındaki sayı artışı net göstermektedir ki bu savaşta güçlü olmak için sağlık çalışanlarına ivedi bir şekilde 3. doz yani hatırlatma dozu yapılmalıdır. Sinovac aşısı yaptırmış tüm sağlık çalışanları için delta varyantının yükselişte olduğu şu dönemde Biontech aşı hakkının tanımlanması gerekmektedir. Bakanlığımızdan acilen 3. doz aşılama talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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