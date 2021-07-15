İşsizlik maaşı ne kadar? 2021 işsizlik maaşı kaç tl oldu? Asgari ücretle çalışan için işsizlik maaşı kaç tl?

İşsizlik maaşı ne kadar merak edilen konular arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı asgari ücretle çalışana, 3500 tl üzeri maaşı olanlara ve 6 bin tl üzeri maaşı olanlar için farklı hesaplanmaktadır. Peki, işsizlik maaşı kaç tl oldu? İşsizlik maaşı ne kadar? 2021 işsizlik maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde...

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İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2021?

Güncel işsizlik maaşı miktarları şu şekilde:

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan : 1.420,14 TL alacak

1.420,14 TL alacak Son 4 Ay 4.100 TL ile Çalışan : 1.627,55 TL alacak

1.627,55 TL alacak Son 4 Ay 7.500 TL ile Çalışan : 2.840,28 TL alacak

Kaynak : İşkur

İşsizlik Ödeneğinin Süresi:

hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

ikamet adresinin değişmesi,

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,

yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,

silahaltına alınılması,

yurtdışına çıkılması,

bir işte çalışmaya başlanması veya

mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.