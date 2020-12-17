Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te
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Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te

17.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:39

Tekirdağ'da Ahmet Say isimli yaşlı adam, kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda geçimini sürdürmek istedi. Soğuk geçen kış ayında çadırda yaşamakta ısrar eden yaşlı adamı belediye ekipleri uzun süre dil dökerek ikna etti. Yaşlı adam ise "Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te" diye konuştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Say isimli yaşlı adam, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki dere kenarında kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda soğuk kış aylarında geçimini sürdürmek istedi. Israrla çadırda kalmak isteyen adamı, belediye çalışanları yaklaşık bir saat dil dökerek ikna etmeyi başardı.

Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te

"BENİM EVİM PARİS'TE"

Öğretmenevine yerleştirilen yaşlı adam, soğuk havada zor şartlardan ve perişan durumdan kurtarılarak, sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Yaşlı adamın içler acısı halini görünce çok üzüldüğünü belirten esnaf Erdinç Pilan, yaşlı vatandaşı ikna dene belediye görevlilerine teşekkür etti.

Ahmet Say ise, "Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te" diye konuştu.

Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te
Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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