Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te

Tekirdağ'da Ahmet Say isimli yaşlı adam, kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda geçimini sürdürmek istedi. Soğuk geçen kış ayında çadırda yaşamakta ısrar eden yaşlı adamı belediye ekipleri uzun süre dil dökerek ikna etti. Yaşlı adam ise "Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te" diye konuştu.