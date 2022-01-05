İsrailli aşırı sağcı milletvekili, Filistinli tutuklu Ebu Hevaş'ın tedavi gördüğü hastaneyi bastı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir liderliğindeki yerleşimciler, Filistinli tutuklu Hişam Abu Hevaş'ın tedavi gördüğü Assaf Harofeh Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Filistinli tutuklunun kardeşi Said Abu Hevaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin aşırılık yanlısı milletvekili Ben-Gvir ve onlarca yerleşimcinin hastaneyi basmasına izin verdiğini söyledi.

Ebu Hevaş, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin hastanede Filistinli basın çalışanlarına saldırdığını belirtti.

Kardeşinin hayatıyla ilgili endişe duyduğunu ifade eden Ebu Hevaş, "İsrailli resmi makamlardan ve uluslararası kuruluşlardan, kardeşimi hastanede korumasını veya derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz." dedi.

Ebu Hevaş, kardeşinin hayatından tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğuna dikkati çekerek, "Ben-Gvir, Filistinlilere düşmanlığıyla tanınan aşırılık yanlısı bir terörist vekildir ve kardeşime karşı suç işleyebilir." diye konuştu.

İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir dün akşam, Ebu Hevaş ailesine ve hastanede bulunan İsrail Meclisi'ndeki Ortak Arap Listesi Lideri Eymen Avde'ye sözlü tacizde bulunmuştu.

İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için sağlık durumu kritik noktaya gelmesine rağmen 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş, İsrail'in şubatta serbest kalacağını bildirmesi üzerine eylemini sona erdirmişti.

Ebu Hevaş 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu"

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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