İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Netanyahu'ya F-35 suçlaması
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İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Netanyahu'ya F-35 suçlaması

23.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:19
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Netanyahu'ya F-35 suçlaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışı için yürütülen müzakereleri kendisinden ve savunma kurumlarından gizlediğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışı için yürütülen müzakereleri kendisinden ve savunma kurumlarından gizlediğini söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı, BAE ile barış anlaşmasını imzalandıktan sonra, (Abu Dabi'ye) gelişmiş silahların satışına ilişkin müzakereler yapıldığını öğrendi. Müzakerelere dahil olan İsrailli yetkililerce bu konu biliniyordu ancak bu bilgi savunma kurumlarından gizlendi." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise BAE'ye F-35 satışının Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkileri normalleştirme anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığı ve bu konunun iki ülke arasında 15 Eylül'de imzalanan barış anlaşmasından sonra gündeme geldiği savunuldu.

İsrail ile BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılması için yapılan müzakerelerin Savunma Bakanı Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'den gizlendiği ortaya çıkmıştı.

Netanyahu, BAE ile ilişkileri normalleştirilmesi için yapılan müzakerelerin "basına sızdırılması ve böylece bu girişimlerin bölgesel düşmanlar tarafından bozulabileceği" endişesiyle bu bilginin Gantz ve Ashkenazi'den gizlendiğini ileri sürmüştü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 14 Ağustos'ta Netanyahu'nun müzakerelerin bir parçası olarak BAE'ye F-35 satışına onay verdiğini yazmış, İsrail Başbakanı haberi yalanlamıştı.

Netanyahu ile Gantz bugün yayınladıkları ortak yazılı açıklamada, ABD'nin BAE'ye F-35 satışına İsrail'in karşı çıkmayacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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