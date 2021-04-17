Son dakika gündem: İsrail polisi, milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika gündem: İsrail polisi, milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'teki grupların, Filistin seçimlerine ilişkin basın toplantısını engelledi ve milletvekili seçimleri adayı 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'teki grupların, Filistin seçimlerine ilişkin basın toplantısını engelledi ve milletvekili seçimleri adayı 3 kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin, Kudüs'teki basın kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail polisi, Filistin Demokratik Birliği (FIDA), Filistin Halk Partisi ve Fetih Hareketi adaylarının, gelecek ay yapılması planlanan milletvekili seçimlerine ilişkin düzenlemek istediği basın toplantısını engelledi.

İsrail güvenlik güçleri, seçimlerde aday olan 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Basın toplantısının, Kudüslü adayların, kentte seçim yapılması gerektiği konusundaki tutumlarını ve Kudüslülerin katılımına yönelik mekanizmaları teyit etmek için düzenlenmek istendiği aktarıldı.

Filistin devlet televizyonu muhabiri gazeteci Christine Renavi, gözaltına alınanların, Fetih Hareketi adayları Eşref el-Avar ve Nasır Kavs ile Filistin Demokratik Birliği (FIDA) listesinden Ruteybe Natşe olduğunu belirtti.

İsrail polisi, son günlerde Batı Şeria'da, Hamas'ın milletvekili seçimleri için sunduğu aday listesinden 2 kişiyi gerekçe belirtmeksizin gözaltına almıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken, İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede, 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Son dakika gündem: İsrail polisi, milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinliyi gözaltına aldı
Son dakika gündem: İsrail polisi, milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinliyi gözaltına aldı
Son dakika gündem: İsrail polisi, milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinliyi gözaltına aldı
Son dakika gündem: İsrail polisi, milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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