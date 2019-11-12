İsrail ordusu: Filistinli komutan öldürüldü

12.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:40

İsrail Silahlı Kuvvetleri, El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Az önce Gazze'de kumandan Baha Abu Al Ata'yı hedef aldık. Al Ata, İsrailli sivillere ve askerlere yönelik yüzlerce terör saldırısından doğrudan sorumluydu. Bir sonraki saldırısı yaklaşmıştı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA