İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Sakarya'da protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Sakarya'da protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Sakarya'da protesto edildi.

Filistin bayrağı taşıyan bir grup, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Bulvarı'nda bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, buradan Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na kadar gitti.

Burada açıklama yapan Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, Sakarya İHH olarak İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in, Müslümanlar için kutsal sayılan topraklarda zulüm yaptığını ifade eden Sezer, "Şunu bilsin ki asla amacına ulaşamayacaktır. İsrail bir terör devletidir. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bu asla değişmeyecektir. Kudüs Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail bu kırmızı çizgiyi çok iyi bilir. Neler yapacağımızı çok iyi bilir. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum. Sakarya İHH olarak bunu kınıyoruz. İsrail'in yaptıkları hoş görülemez. Bir an önce bunlara son vermesini diliyoruz." diye konuştu.

Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen ise Memur-Sen Sakarya il teşkilatı olarak İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü en şiddetli şekilde kınadıklarını dile getirdi.

Özgür Filistin Devleti'ni sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Mengen, "Bizler kırmızı çizgimiz olan Mescid-i Aksa ve Özgür Filistin Devleti'nin, bağımsızlığını kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu