İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Karabük'te protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Karabük'te protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Karabük'te protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve yüzlerce öğrenci, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Karabük'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve yüzlerce öğrenci, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Tam kapanma sürecinde toplanan kalabalığın korona virüs tedbirlerini hiçe sayması ise tedirginlik oluşturdu.

Karabük'te çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri, akşam saatlerinde PTT kavşağında toplandı. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar şehir turu attı. Ardından Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlar atarak Filistin halkına destek verirken, İsrail'e lanet okudu. Yüzlerce yabancı öğrenci de protestoya destek verirken, kalabalığın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması tedirginlik oluşturdu. Memur-Sen İl Temsilcisi Zeki Öz'ün okuduğu basın açıklamasının ardından kalabalık polis kontrolünde dağıtıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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