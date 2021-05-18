İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bursa'da protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bursa'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bursa'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Bursa'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi.

Bursa'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi.

Filistin ve Türk bayrakları açarak, Gürsu Kapalı Pazar alanında toplanan Gürsu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, vatandaşların İsrail ürünlerini almamasını istedi.

Üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için meydanlarda toplandıklarını aktaran Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız tek başına Filistin halkının yanında oluyor. Arap ülkeleri üç maymunu oynuyorlar, vicdanları bile sızlamıyor. Hepimiz şunu iyi biliyoruz ki İsrail'in canını almaktansa parasını almak onları daha çok üzecek. Bu sebepten İsrail ürünleri almamalıyız. Marketlerde satılan ürünler gördüğümüz zaman o ürünlerde Filistinli kardeşlerimizin gözyaşlarını görmeliyiz."

Gürsu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşma yapan Gürsu İHH Temsilcisi Veysel Bayındır da Filistin vatandaşlarına yapılanları dünyaya duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Bayındır, Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Nasıl ki Bosna Hersek, Suriye, Arakan ve Doğu Türkistan'da ki emperyal zulme dur dediysek, Filistin'de yapılan zulüm ve işgale de sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ilçede araç konvoyu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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