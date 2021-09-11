İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı - Haberler
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İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı

İsrail'deki Gilboa Hapishanesinden 6 Eylül'de kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı.

İsrail'deki Gilboa Hapishanesinden 6 Eylül'de kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı.

Gilboa'dan kaçan 4 Filistinli tutuklu yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentindeki mahkemeye getirildi.

Basına kapalı yapılan duruşma öncesi bir grup İsrail vatandaşı Filistinli, mahkeme önünde tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Filistin bayrağı açan göstericiler, tutukluların serbest bırakılması için sloganlar attı.

Yakalanan Filistinliler hakim karşısına ayrı ayrı çıkarıldı.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten kaçan diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı

İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı

İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı

İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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