İsrail hapishanesinden 6 Filistinli mahkum kaçtı! Bütün ülke peşlerine düştü
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İsrail hapishanesinden 6 Filistinli mahkum kaçtı! Bütün ülke peşlerine düştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail'deki bir hapishanedeki 6 Filistinli mahkum, 10 metrelik tünel kazarak cezaevinden kaçtı. Kaçan Filistinlileri arama çalışmalarının helikopterler ve insansız hava araçlarının yardımıyla devam ettiği belirtildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Hapishaneler İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden kazdıkları tünellerden dün gece kaçan 6 Filistinliyi aramayı sürdürüyor.

6 KİŞİ KAÇTI

Habere göre kaçanlar, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü mensubu Yakub Nufeyat ile Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda adındaki kişilerden oluşuyor.

10 METRELİK TÜNEL KAZMIŞLAR

Kaçakların, cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları ve 10 metrelik bir tünel kazdıkları ifade edildi. Kaçan Filistinlileri arama çalışmalarının helikopterler ve insansız hava araçlarının yardımıyla devam ettiği belirtilirken, İsrail Maarif gazetesi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini ve yoğun arama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Walla News internet sitesi ise, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkumlardan oluştuğunu yazdı. Filistin'de sivil toplum örgütlerinden esirler ve insan haklarıyla ilgilenen Vicdan Kurumu'nun sitesine göre, Gilboa cezaevi İsrail'deki en sıkı hapishanelerden biri olup, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açılmıştı.

İsrail hapishanesinden 6 Filistinli mahkum kaçtı! Bütün ülke peşlerine düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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