İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı
İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin evin sabote etmesi İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin fertlerini gözaltına alması İsrail güçleri bölgede güvenlik önlemleri alması KUDÜS - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin istimlak kararı gerekçesiyle İsrail güçleri, işgal altındaki...
İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin evin sabote etmesi
İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin fertlerini gözaltına alması
İsrail güçleri bölgede güvenlik önlemleri alması KUDÜS - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin istimlak kararı gerekçesiyle İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Salihiye ailesinin evini yıktı.