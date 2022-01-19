İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Haberler
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İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

AA - Haberler | Güncel

İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin evin sabote etmesi İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin fertlerini gözaltına alması İsrail güçleri bölgede güvenlik önlemleri alması KUDÜS - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin istimlak kararı gerekçesiyle İsrail güçleri, işgal altındaki...

İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin evin sabote etmesi

İsrail güçleri Filistinli Salihiye ailesinin fertlerini gözaltına alması

İsrail güçleri bölgede güvenlik önlemleri alması KUDÜS - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin istimlak kararı gerekçesiyle İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Salihiye ailesinin evini yıktı.

İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

AA - Son Dakika Haberleri

Güvenlik Önlemleri, İstimlak, İsrail, Kudüs, Güncel, Haber

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