İsrail güçleri, 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İsrail güçleri, 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in kuzeyindeki Aida mülteci kampında bir futbol sahasına baskın düzenleyerek, 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in kuzeyindeki Aida mülteci kampında bir futbol sahasına baskın düzenleyerek, 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in kuzeyindeki Aida mülteci kampındaki bir futbol sahasına gerekçe göstermeden baskın düzenledi. Görgü tanıkları, futbol sahasına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin yaşları 14 ile 15 arasında değişen 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını ve polis merkezine götürdüğünü belirtti. Gözaltına alınan Filistinli çocukların kimliklerinin Omran Mahmoud Baraqa, Ahmed Zakaria Baraqa ve Abdullah Abu Sorour'un olduğu ifade edildi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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