: İsrail'e giden Fransa lideri Macron, Ağlama Duvarı'nda dua etti

23.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:12

İsrail'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ağlama Duvarı'na gitmeyi ihmal etmedi. Kipa takarak dua eden Macron objektiflere yansıdı.

BASIN YAKIN MARKAJDAYDI

5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail'e giden Fransa lideri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından soluğu Ağlama Duvarı'nda aldı.

Reuters haber ajansı tarafından fotoğraflanan Macron, Ağlama Duvarı'nda gözlerini kapatıp dua etti. Macron'un Ağlama Duvarı'na gitmesi, İsrail basını tarafından yakından takip edildi.

FİLİSTİN LİDERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin Başkanlık binasında bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Filistin meselesi siyasi çözüm sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdikleri ve görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Abbas görüşme sırasında, ülkesinin "iki devletli çözümü ve uluslararası kanunlar doğrultusunda barışın tesis edilmesini destekleyen" tavrından ötürü Macron'a teşekkür etti.

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