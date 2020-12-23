İsrail'de mutasyona uğrayan koronavirüs türü tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail'de mutasyona uğrayan koronavirüs türü tespit edildi

23.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:08

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü İsrail'e de sıçradı. İsrail Sağlık Bakanlığı, 4 kişide virüsün yeni bulaşıcı türüne rastlandığını açıkladı.

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni bulaşıcı türüne rastlandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerden 3'nün kısa süre önce İngiltere'den döndüğü, diğerinin ise ülke dışına çıkmadığı ifade edildi.

İNGİLTERE, DANİMARKA VE GÜNEY AFRİKA'DAN GELECEK YABANCILAR ÜLKEYE ALINMAYACAK

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. Bunun üzerine İsrail, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye alınmayacağını, söz konusu ülkelerden dönen İsraillilere ise belirlenen otellerde 10 ila 14 gün karantinada kalmalarının zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi pazartesi günü de çalışma vizesi olan yabancılar ve aileleri hariç tüm yabancıların en az 10 gün boyunca İsrail'e girişine yasak getirmişti. Ayrıca yurt dışından dönen tüm İsrailliler, bugün 22.00'den itibaren evleri yerine belirlenen otellerde karantinada tutulacak.

YENİ KOVİD-19 TÜRÜ 8 ÜLKEYE SIÇRADI

Öte yandan, mutasyona uğrayan koronavirüs türü şu ana kadar İsrail, Ukrayna, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.

İsrail'de mutasyona uğrayan koronavirüs türü tespit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları (1)
ENESSON: Alayına musallat olsun inşallah
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Enner Valencia
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de mutasyona uğrayan koronavirüs türü tespit edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 20:42:17. #1.14#
title