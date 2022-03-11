İsrail Cumhurbaşkanı Neve Şalom Sinagogu'nu Ziyaret Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Neve Şalom Sinagogu'nu Ziyaret Etti

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti. Herzog 9 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü, Türkiye'ye 14 yıl sonra İsrail'den resmi ziyaret gerçekleştiren ilk devlet başkanı oldu. İsrail Cumhurbaşkanı, Yahudi cemaatinin de katıldığı sinagog ziyaretinde Ukraynalı mültecilerin durumu ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin sürekliliği için dua etti

DailyMotion.com / Güncel

Neve Şalom Sinagogu, cumhurbaşkanı, Türkiye, İsrail, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title