İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından katliama destek veren ülkeleri duyurdu. Kendilerine destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaşan Netanyahu, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü. Paylaşımda adı geçen Bosna Hersek ise Netanyahu'ya sert tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan yayınladığı mesajında, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince "İsrail'in yanında kararlılıkla duran" ülkelerin bayraklarını paylaşarak, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü.
İSRAİL BAŞBAKANI'NIN AÇIKLADIĞI ÜLKELER
Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.
BOSNA HERSEK'TEN TEPKİ: MASUM SİVİLLERİ ÖLDÜREN İSRAİL'İ DESTEKLEMİYORUZ
Ancak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferovic, Netanyahu'nun Bosna bayrağını kullanmasına tepki göstererek, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in mevcut eylemlerini destekleyen ülkelerin bayraklarının yanına Bosna Hersek bayrağını da koymuş. Başbakan Netanyahu'ya mesajım şu: Bosna Hersek, Gazze'de masum sivillerin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesini desteklemiyor. Başbakan Netanyahu'yu, Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları durdurmaya, Filistin ve İsrail halkı için barışın tesisine katkıda bulunmaya çağırıyorum" dedi.