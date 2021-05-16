İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından katliama destek veren ülkeleri duyurdu. Kendilerine destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaşan Netanyahu, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü. Paylaşımda adı geçen Bosna Hersek ise Netanyahu'ya sert tepki gösterdi.