İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından katliama destek veren ülkeleri duyurdu. Kendilerine destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaşan Netanyahu, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü. Paylaşımda adı geçen Bosna Hersek ise Netanyahu'ya sert tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan yayınladığı mesajında, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince "İsrail'in yanında kararlılıkla duran" ülkelerin bayraklarını paylaşarak, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi

İSRAİL BAŞBAKANI'NIN AÇIKLADIĞI ÜLKELER

Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.

İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi

BOSNA HERSEK'TEN TEPKİ: MASUM SİVİLLERİ ÖLDÜREN İSRAİL'İ DESTEKLEMİYORUZ

Ancak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferovic, Netanyahu'nun Bosna bayrağını kullanmasına tepki göstererek, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in mevcut eylemlerini destekleyen ülkelerin bayraklarının yanına Bosna Hersek bayrağını da koymuş. Başbakan Netanyahu'ya mesajım şu: Bosna Hersek, Gazze'de masum sivillerin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesini desteklemiyor. Başbakan Netanyahu'yu, Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları durdurmaya, Filistin ve İsrail halkı için barışın tesisine katkıda bulunmaya çağırıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) endişeli: Aylarca sürebilir!
İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) endişeli: Aylarca sürebilir!
41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek
41'i çocuk 145 kişiyi katleden Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar devam edecek
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 14:21:24. #1.16#

title