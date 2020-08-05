İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Beyrut'ta patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Beyrut'ta patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret etti

Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2018 yılında, dün akşam Beyrut'ta gerçekleşen patlama alanını göstermesi kafaları karıştırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Beyrut'ta patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret etti
05.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:15

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nda elinde dün akşam saatlerinde Beyrut'taki patlamanın yaşandığı, limanın uydu görüntüsüyle genel kurula seslenmişti.

BUGÜN HİZBULLAH'A BİR MESAJIM VAR"

Netanyahu, genel kurulda yaptığı konuşmada "Düşmanlarımızın kendine ölümcül silahlar ile donatmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, İsrail bunu nerede yaptığınızı biliyor ve İsrail bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

"PATLAMA KAZA OLABİLİR"

Bu konuşmadan 2 yıl sonra Beyrut limanında adete bir nükleer patlamayı andıran olayın meydana gelmesi kafaları karıştırdı. Konunun sosyal medyada da büyük yankı uyandırması sonrası İsrail cephesinden bir açıklama geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

PATLAMAYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Beyrut'ta liman bölgesinde bulunan bir patlayıcı deposunun patladığı olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. CNN International'ın haberine göre DEAŞ, Beyrut'ta onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini iddia etti.

İlgili Haberler

Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı Güncel
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Magazin
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar 'Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar "Umut Partisi"ni kurdu
Beyrut'taki patlamada yeni evlenen bir çifti düğün fotoğrafı çekerken buldu
Beyrut'taki patlamada yeni evlenen bir çifti düğün fotoğrafı çekerken buldu
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Beyrut'ta patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret etti - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 09:38:16. #1.14#
title