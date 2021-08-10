İsrail askerlerince geçen ay vurularak hayatını kaybeden Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
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İsrail askerlerince geçen ay vurularak hayatını kaybeden Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerince geçen ay vurularak hayatını kaybeden Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden 41 yaşındaki Filistinli Şadi Selim için cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden 41 yaşındaki Filistinli Şadi Selim için cenaze töreni düzenlendi.

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki bir hastanenin morgundan alınan Selim'in cenazesi ilk olarak evinin bulunduğu Nablus'a bağlı Beyta beldesine getirildi.

Filistin bayrağı ile Filistinli gruplara ait flamaları taşıyan yüzlerce kişi cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yüzlerce Filistinlinin omuzunda baba evine getirilen Selim'in naaşı, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından 27 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından Beyta beldesi yakınlarında gerçek mermiyle vurulan Şadi Selim adlı 41 yaşındaki bir vatandaş şehit oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Beyta Beldesi Belediye Başkanı Musa Hamayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli Selim'in işten evine dönüş yolunda olduğuna dikkati çekerek, "Şehit, işgal devleti güçleri için hiçbir tehlike arz etmiyordu, belde girişinde de herhangi bir olay yoktu. Bu apaçık yargısız infazdır." demişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail askerlerinin Beyta beldesi yol ayrımında bulunan Şadi Selim'e ateş ettiği ve Selim'in olay yerinde "şehit" olduğu belirtilmişti.

Haberde, İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini İsrail'e bağlı bir ilk yardım aracına naklederek alıkoyduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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