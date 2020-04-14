İsrafil nedir? Sur nedir? Sura üfleme nedir? İsrafil meleği nedir? İsrafil'in hikayesi nedir? İsrafil ve kıyamet alametleri! İsrafil ve sura üfleme!
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Sur, Güncel

İsrafil nedir? Sur nedir? Sura üfleme nedir? İsrafil meleği nedir? İsrafil'in hikayesi nedir? İsrafil ve kıyamet alametleri! İsrafil ve sura üfleme!

Dört melekten biri olan ve kıyamet gününde sura üfleyecek olan İsrafil herkes tarafından merak ediliyor. İsrafil nedir? İsrafil meleği nedir? İsrafil'in hikayesi nedir?

14.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:10
İsrafil nedir? Sur nedir? Sura üfleme nedir? İsrafil meleği nedir? İsrafil'in hikayesi nedir? İsrafil ve kıyamet alametleri! İsrafil ve sura üfleme!

İslam düşüncesinden dört büyük melekten biri olan İsrafil kıyamet gününde sura üfleyecek olan meleğin adıdır. Kıyamet günü geldiğinde sura üfleyerek bütün insanları uyandıracak olan melek olarak bilinir. İsrafil ile ilgili merak edilenleri kaleme aldık.

İSRAFİL NEDİR?

İsrâfil, İslam inançlarına göre dört büyük melekten birisidir. İsrâfil'in görevi kıyamet günü Sûr'a üflemektir.

İsrâfil kıyamet gününde Allah'ın emri ile iki defa Sûr'a üfleyecektir. "Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar."

İsrâfil'in birinci üflemesi ile yer ve gökteki bütün canlılar ölecek ve dünya hayatı sona erecektir. İkinci defa üflemesiyle de bütün canlılar dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır. İsrâfil, Sûr'a üfüreceği için, Sûr Meleği de denilmiştir. HZ. Muhammed'e Sûr'un mahiyeti sorulunca şöyle demiştir: "Üfürülen bir boynuzdur.","İsrâfil Sûr'u tutmuş hazır bir şekilde kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor."

İsrafil nedir? Sur nedir? Sura üfleme nedir? İsrafil meleği nedir? İsrafil'in hikayesi nedir? İsrafil ve kıyamet alametleri! İsrafil ve sura üfleme!
SURA ÜFLEME

SUR NE DEMEK?

Sözlükte "seslenmek, ses çıkarmak; eğmek" mânasındaki savr kökünden türeyen sûr "ses çıkaran eğri boynuz" demektir. Bazı dilcilere göre sûr "şekil" anlamına gelen sûretin çoğuludur. Kelime on âyette sözlük anlamı "üfürmek, üflemek" olan nefh kökünden türeyen fiillerle kullanılmakta, bunların üçünde göklerin ve yerin mevcut düzeninin bu üfleyişle bozulacağı, diğerlerinde ise insanların kabirlerinden kalkıp huzûr-i ilâhîye gidecekleri belirtilmektedir.

KIYAMET İLE İLGİLİ AYETLER NELER?

Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. (NECM/57-58)

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. (ZUHRUF/85)

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı, ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. (ZİLZAL/1-5)

O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (NEBE/18-20)

Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir. (ENBİYA/40)

O gün, hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye (Sûr'a üfleyenin çağrısına) uyarlar. Öyleki, Rahmân'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. (TAHA/108)

Rabbine andolsun ki biz onları (öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden kâfirleri) şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız (ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler) (MERYEM/68)

(Ey Muhammed!) De ki: "Allah sizi diriltir. Sonra sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde (diriltip) bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. (CASİYE/26)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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