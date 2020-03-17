Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı-ARŞİV
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı-ARŞİV - Haber
Süleyman Demirel, Suudi Arabistan, Isparta, Güncel

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı-ARŞİV

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktıSUUDİ Arabistan'dan umre ziyareti sonrası yurda dönen vatandaşların bir kısmı Isparta'da konuk edilirken, sayı son gelenlerle birlikte 586'ya yükseldi.

17.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:28
Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı-ARŞİV

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı

SUUDİ Arabistan'dan umre ziyareti sonrası yurda dönen vatandaşların bir kısmı Isparta'da konuk edilirken, sayı son gelenlerle birlikte 586'ya yükseldi. 14 gün boyunca Isparta'da öğrenci yurdunda konuk edilecek vatandaşlar için yemek servis ediliyor, özel ekipler ve çalışanlar üst düzey güvenlik önlemi eşliğinde hizmet veriyor.

Suudi Arabistan'dan umre sonrası gelen 180 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, dün Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, yolcular, havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi ve 4 otobüse bindirildi. Kafiledeki 180 kişinin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler ile konvoy halinde Isparta'ya getirilen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vakalarının karantinasında kullanılmak üzere belirlenen, kentteki tek referans hastane olan Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ÖZEL YEMEK SERVİS EDİLİYOR

Kente dün gece getirilen 74 kişilik kafilenin ardından transferler devam etti. Şu ana kadar umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen ve Isparta'daki yurda yerleştirilenlerin sayısı 586'ya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen ve dün ilk gecelerini yurtta geçiren vatandaşlar için özel firma tarafından üretilen yemek servis ediliyor. Özel ekipler ve çalışanlar tarafından üst düzey güvenlik önlemi alınırken, vatandaşlara yemekleri tek kullanımlık tabildotta veriliyor. Kaldıkları odanın önüne bırakılan yemekler vatandaşlar tükettikten sonra tekrar aynı yerden alınıyor. Bunun yanında kişisel ihtiyaçlar da temin ediliyor. Temel ihtiyaçlar yine görevliler tarafından koridorda kapıların önüne bırakılıyor. Görevliler odalara yaklaşmamaya gayret gösteriyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı-ARŞİV

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı-ARŞİV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Haber
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Ersoy Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Şeyma Subaşı Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı-ARŞİV - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:31:22. #1.15#