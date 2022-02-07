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Isparta Valisinin yerine merkezden vali görevlendirildi

Demirören Haber Ajansı, Alparslan Çınar - Güncel
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Isparta Valisinin yerine merkezden vali görevlendirildi

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.

ISPARTA (DHA) - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. Seymenoğlu'nun Covid- 19 testinin pozitif çıktığı için evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yapılan Covid 19 testinin pozitif çıktığı, evinde karantinaya girdiği belirtildi. Seymenoğlu'nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat'ta etkili olan kar yağışı sonrası elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, koordinasyonun devamlılığı için Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak'ı görevlendirdi.Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Güncel

Ömer Seymenoğlu, Koronavirüs, Isparta, Ankara, Güncel, Haber

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