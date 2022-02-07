Isparta Valisinin yerine merkezden vali görevlendirildi

ISPARTA (DHA) - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. Seymenoğlu'nun Covid- 19 testinin pozitif çıktığı için evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yapılan Covid 19 testinin pozitif çıktığı, evinde karantinaya girdiği belirtildi. Seymenoğlu'nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat'ta etkili olan kar yağışı sonrası elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, koordinasyonun devamlılığı için Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak'ı görevlendirdi.Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.