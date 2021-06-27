Isparta'nın ziyaretçilerini büyüleyen "gül kokulu" bahçelerinde hasat zamanı
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Isparta'nın ziyaretçilerini büyüleyen "gül kokulu" bahçelerinde hasat zamanı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da, pembenin farklı tonlarıyla süslenmiş bahçelerden bu sezon 10 bin ton gül elde edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da, pembenin farklı tonlarıyla süslenmiş bahçelerden bu sezon 10 bin ton gül elde edilmesi bekleniyor.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi.

"Gülün başkenti" Isparta'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan gül bahçeleri, salgın nedeniyle son iki sezondur sessiz bir hasat dönemi geçiriyor.

Gül emekçilerinin günün ilk ışıklarıyla bahçelere gelerek topladıkları güller, öğle vakti çeşitli vasıtalarla bölgede bulunan fabrikaya ulaştırıyor.

Güller, fabrikada işlenmesinin ardından Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği aracılıyla dünyanın kozmetik ve parfümeride öne gelen ülkelerine ihraç ediliyor.

"10 bin ton kadar rekolte bekliyoruz"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, gülün kentlerinin simgesi olduğunu söyledi.

Gül üretiminde Isparta'nın önde gelen iller arasında yer aldığını belirten Selçuk, gül hasadının her yıl rakımı düşük köylerden başladığını ifade etti.

Selçuk, kuraklık nedeniyle gül hasadının bu yıl biraz buruk geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 13 bin ton civarında bir rekolte elde ettik. Bu yıl da 10 bin ton kadar bir rekolte bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız bereketli bir sezon geçer. Gül, çok hassas bir çiçek. Toplandıktan sonra 3-5 saat içerisinde kazanlarda kaynaması gerekir. Yoksa güller çuvalda ölür ve hiçbir kıymeti kalmaz."

Selçuk, kentte altyapısı güçlü fabrikalar bulunduğunu ve gülden birçok kozmetik ürün üretildiğini kaydetti.

Gülün insanlarda güzel bir etki bıraktığına dikkati çeken Selçuk, "Gülü özellikle sabahleyin koklarsanız akşama kadar insanı zinde tutar, mutlu eder." ifadesini kullandı.

Selçuk, geçmiş yıllarda hasat dönemlerinde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade ederek, salgın nedeniyle iki yıldır ziyaretler gerçekleşmediğini, bu nedenle de üzüntülü olduklarını söyledi.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Ali İlk de kuralık nedeniyle bu yıl gül rekoltesinde düşüş yaşadıklarını belirtti.

Isparta'nın ziyaretçilerini büyüleyen 'gül kokulu' bahçelerinde hasat zamanı
Isparta'nın ziyaretçilerini büyüleyen 'gül kokulu' bahçelerinde hasat zamanı
Isparta'nın ziyaretçilerini büyüleyen 'gül kokulu' bahçelerinde hasat zamanı
Isparta'nın ziyaretçilerini büyüleyen 'gül kokulu' bahçelerinde hasat zamanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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