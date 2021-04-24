Isparta'nın en büyük barajının 2022 yılında tamamlanması bekleniyor

Isparta'da temelden 85 metre yüksekliği ile kentin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Atabey Akçay barajında çalışmalar inşaatın gövde kısmında yüzde 52 seviyesine ulaştı.

Isparta'da temelden 85 metre yüksekliği ile kentin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Atabey Akçay barajında çalışmalar inşaatın gövde kısmında yüzde 52 seviyesine ulaştı. Barajın 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Atabey'de yapımı devam eden Akçay Barajında incelemelerde bulundu. AK Parti Atabey İlçe Başkanı Mehmet Günkaya, yönetim kurulu üyeleri ve Meclis üyelerinin de yer aldığı incelemelerde Milletvekili Özel, firma yetkililerinden barajda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Isparta'nın en büyük barajının Akçay Barajı olduğunu ifade eden Milletvekili Özel, inşaatın gövde kısmındaki çalışmaların yüzde 52 seviyesine geldiğine dikkat çekti. Baraj İnşaatının 2022 Ekim ayında tamamlanmasını planladıklarını belirten Milletvekili Recep Özel barajın Isparta tarım ekonomisine ve Atabey Ovası'na büyük değer katacağını ifade etti.

Atabey'deki münbit arazilerin baraj ile birlikte suya kavuşacağını dile getiren Özel, barajın tamamlanması için büyük çaba sarf eden firma yetkilisi ve çalışanlarına teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı