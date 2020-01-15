Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.

15.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:40
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

'nın ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Fahrettin Yazar'ın kullandığı 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Isparta kara yolunun mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Kazanın ardından tüm ekiplerin seferber edildiğini belirten Seymenoğlu ekiplerin titizlikle yaptıkları çalışmaları tamamladığını bildirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs sürücüsü Yazar ise "Normal bir şekilde geliyordum. Hava biraz sisliydi, hızım azdı aniden buzlanmanın içine girdim, görmedim." dedi.

Iğdır'dan yola çıkan otobüsün Muğla'nın Bodrum ilçesine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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