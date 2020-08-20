Isparta'da yenilenen cami tuvaletleri ücretsiz olacak
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Isparta'da yenilenen cami tuvaletleri ücretsiz olacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehirdeki cami tuvaletlerinin yenileneceği ve 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceğine ilişkin talimatı kapsamında Ulu Cami'nin tuvaletinin yenilendi.

Isparta'da yenilenen cami tuvaletleri ücretsiz olacak
20.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:27

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehirdeki cami tuvaletlerinin yenileneceği ve 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceğine ilişkin talimatı kapsamında Ulu Cami'nin tuvaletinin yenilendi.

Bay-bayan tuvaletleri ile abdest alma yerleri yenilenen, engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekle getirilen Anıtlar Kuruluna ait Ulu Cami tuvaletinin ardından yine mülkiyeti Anıtlar Kuruluna ait olan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Cami tuvaletlerinin yenilenmesi amacıyla projeler hazırlandı ve önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.

Anıtlar Kurulundan alınan izin üzerine ihale hazırlıkları başlayan, projesi hazırlanan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Camileri de aynı Ulu Cami tuvaletinde olduğu gibi modern bir şekle kavuşacak ve vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunulacak.

Camiler de engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği, bakım ve temizliği belediye tarafından gerçekleştirilecek olan tuvaletler ücretsiz hizmet verecek.

Yol kodu altında bulunan cami tuvaletleri, yol seviyesine çıkarılacak, yeni abdesthaneler eklenecek. Tuvaletlerin yapım ihalelerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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