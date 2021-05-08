Isparta'da vatandaşlar kentte kurulan 7 pazara HES kodu ve kimlik sorgulamasıyla alındı

Isparta'da tam kapanma döneminde ilk kurulan pazarların girişlerinde HES kodu ve kimlik kontrolü yapıldı.

Isparta'da tam kapanma döneminde ilk kurulan pazarların girişlerinde HES kodu ve kimlik kontrolü yapıldı.

Isparta'da tam kapanma tedbirleri kapsamında şehir merkezinde bugün 7 farklı noktada halk pazarı kuruldu. Sabah saat 10.00'dan itibaren esnafın yerini almasıyla pazarlara vatandaşlar alınmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar girişlerinde HES kodu ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde araç içerisinden yaptığı anonslarla vatandaşları pandemi tedbirleri konusunda uyardı.

Isparta Belediyesi ekipleri pazar yerleri girişlerinde vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdi.

"Alınan tedbirler gayet güzel"

Cuma pazarına gelen Hasan Senal, pazarın çok kalabalık olduğunu ancak vatandaşların tedbirler konusunda duyarlı davrandığını söyledi. Senal, "Gördüğüm kadarıyla fiyatlar normal. Alınan tedbirler gayet güzel. Emniyet birimleri gerekli önlemleri almış. Biz de vatandaş olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz" dedi.

"Biraz fiyat farklılıkları var"

Mehmet Altuntaş da pazarın gayet güzel olduğunu belirterek, "Yalnız biraz fiyat farklılıkları var. Bu konuda denetim yapılsa iyi olacak. Alınan tedbirler güzel. HES kodu sorulması iyi" dedi.

Kentteki pazarlar saat 17.00'ye kadar hizmet verecek. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı