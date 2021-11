ISPARTA (İHA) - Isparta'da riskli okulların yıkımı tamamlandı

ISPARTA - Isparta'da depreme dayanıksız olan okulların yıkımı başladı. Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan Ali Haydar Albayrak İlkokulu yıkımı bir cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Isparta'da 2019 yılından bu yana depreme dayanıksız olan 19 okulda 23 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Isparta'da eğitimin daha konforlu ve risksiz biçimde devam etmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı, Isparta Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından okullarda deprem tetkik çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarla birlikte kentte 19 okulda 23 binanın depreme dayanıksız okul tespit edildi. Depreme dayanıksız okulların yıkım işlemleri ise bugün tamamlandı.

Okullarda yapılan yıkım, tadilat ve yeni okul yapımları ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha kaliteli, konforlu ve risksiz okullarda eğitim öğretimlerine devam etmelerini amaçladıklarını söyledi. Baydur " Bakanlığız ve Valiliğimiz tarafından okullarımızda deprem tetkikat çalışması yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda bazı okullarımızda yıkım kararı çıkarken bazı okullarımızda ise güçlendirme kararları çıktı. 19 okulumuzda 23 bina bu tekitler sonucunda yıkım kararı oluşturuldu bugün itibarıyla yıkım süreci tamamlandı. Isparta'da güçlendirmeye aldığımız okullarda 16 tanesi filen tamamlandı. Öğrencilerimiz burada sağlıklı şekilde eğitim hayatına devam ediyorlar. 6 tane okulumuzda ise güçlendirme çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.