Isparta'da meslek lisesi mezunlarına istihdam sağlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da meslek lisesi mezunlarına istihdam sağlanacak

21.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:50
Isparta'da meslek lisesi mezunlarına istihdam sağlanacak

Isparta'da meslek liselerinden mezun olan öğrencilere iş istihdamı sağlanabilmesi için üç kurum arasında protokol imzalandı.

Isparta'da meslek liselerinden mezun olan öğrencilere iş istihdamı sağlanabilmesi için üç kurum arasında protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile meslek liselerinden mezun olan öğrencilere, istihdam sağlanması hedefleniyor.

Protokol sayesinde ilk etapta kentte tüfek imalatı yapan bir fabrikada yaklaşık 100 öğrenci istihdam edilecek. Protokole göre, istihdam edilen öğrencilerin maaşı ve sigortası 6 ay boyunca İŞ-KUR tarafından karşılanacak.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İŞ-KUR toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlerle sık sık bir araya geleceklerini söyledi.

Projeyle sektörlerdeki işçi ihtiyacının karışılacağını belirten Seymenoğlu, "Mesela işverenlerimiz kaynakçı ustası istiyor, Kaynakçı ustası bulamıyoruz. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da protokol sayesinde meslek lisesi mezunlarının şirketlere yönlendirileceğini ifade etti.

İstihdam edilen öğrencilerin maaş ve sigortalarının 6 ay boyunca İŞ-KUR tarafından karşılanacağını belirten Yılmaz, "İnşallah örnek bir proje oldu. İlk adamında bir fabrikayla protokol imzaladık, yaklaşık 100 öğrencimizi istihdam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ITSO) Mustafa Tutar ve iş insanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Selçuk Özdağ Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Serdar Ortaç Prens William
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da meslek lisesi mezunlarına istihdam sağlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 21:55:58. #1.15#
title