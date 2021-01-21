Isparta'da meslek lisesi mezunlarına istihdam sağlanacak

Isparta'da meslek liselerinden mezun olan öğrencilere iş istihdamı sağlanabilmesi için üç kurum arasında protokol imzalandı.

Isparta'da meslek liselerinden mezun olan öğrencilere iş istihdamı sağlanabilmesi için üç kurum arasında protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile meslek liselerinden mezun olan öğrencilere, istihdam sağlanması hedefleniyor.

Protokol sayesinde ilk etapta kentte tüfek imalatı yapan bir fabrikada yaklaşık 100 öğrenci istihdam edilecek. Protokole göre, istihdam edilen öğrencilerin maaşı ve sigortası 6 ay boyunca İŞ-KUR tarafından karşılanacak.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İŞ-KUR toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlerle sık sık bir araya geleceklerini söyledi.

Projeyle sektörlerdeki işçi ihtiyacının karışılacağını belirten Seymenoğlu, "Mesela işverenlerimiz kaynakçı ustası istiyor, Kaynakçı ustası bulamıyoruz. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da protokol sayesinde meslek lisesi mezunlarının şirketlere yönlendirileceğini ifade etti.

İstihdam edilen öğrencilerin maaş ve sigortalarının 6 ay boyunca İŞ-KUR tarafından karşılanacağını belirten Yılmaz, "İnşallah örnek bir proje oldu. İlk adamında bir fabrikayla protokol imzaladık, yaklaşık 100 öğrencimizi istihdam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ITSO) Mustafa Tutar ve iş insanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen