İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza

14.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:17

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan 30 kişiye toplam 127 bin 575 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan 30 kişiye toplam 127 bin 575 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğunu tespit edilen iş yerinde, 30 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 127 bin 575 lira ceza verildi.

İşletme sahipleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza
İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza
İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza
İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR - Mühürlü iş yerinde kumar oynayan 35 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR - Mühürlü iş yerinde kumar oynayan 35 kişiye para cezası
İş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye 49 bin lira ceza
İş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye 49 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Defne Samyeli Nesrin Cavadzade Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Falcao Okan Buruk Pierre Webo Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:17:47. #1.14#
title