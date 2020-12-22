Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı

22.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:56

- Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı Isparta'da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda ikamet içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı

Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda ikamet içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 20 Aralık günü Bağlar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikameti içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette 85,49 gram metamfetamin, 2 bin 400 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt,1 adet 7.65 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapılırken, 1 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı
Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı
Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı
Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı
Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Özçivit Aslı Tandoğan Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı Mbwana Samatta Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:57:10. #1.14#
title