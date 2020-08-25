Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bağlı Çarıksaraylar beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler ertelendi. Kurallara riayet etmeyenlere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak, ayrıca haklarında adli be idari işlem başlatılacak.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler ertelenirken, kahvehaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Şarkikaraağaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Kaymakam Onur Yılmazer başkanlığında olağanüstü toplandı. Çarıksaraylar beldesinde pozitif vakaların ortaya çıkması nedeniyle vakaların artmaması, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Çarıksaraylar beldesinde çeşitli tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

DÜĞÜNLER ERTELENDİ, KAHVEHANELER İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPATILDI

Bu kapsamda kahvehanelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına, düğünlerin ertelenmesine, toplu eğlence ve temastan kaçınılmasına, mahalle denetim ekiplerince temaslılar ve pozitif vakaların günde en az 3 kere kontrol edilmesine karar verildi.

3 BİN 150 TL PARA CEZASI UYGULANACAK

Kolluk tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınması, evde izolasyonda olan kişilerin dışarı çıkmaması, dışarı çıkanlara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanması, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA