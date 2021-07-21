Isparta Belediyesi 200 engelli ve yaşlı vatandaşın kurbanını kesti

Isparta Belediyesi'nde 24 kasap ve 3 veteriner hekimden oluşan kurban kesim ekibi, kurbanlarını alan ancak kestirme güçlüğü çeken engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını kesti.

Isparta Belediyesi'nde 24 kasap ve 3 veteriner hekimden oluşan kurban kesim ekibi, kurbanlarını alan ancak kestirme güçlüğü çeken engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını kesti.

Isparta Belediyesi kurban kesim ekipleri vatandaşların evlerine giderek kurbanlarını kesti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 44 mahallede gerçekleşen kesimlerin Yedişehitler, Davraz ve Sidre Mahallesindeki kurban kesimlerine katıldı, vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Başdeğirmen ilk olarak Yedişehitler Mahallesi'ndeki Osman-Fatime Döner çiftinin evine giderek kurban kesimine katıldı. Osman Döner, yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Başkanım sağ olun, hakkınızı helal edin" dedi. Bu arada yine kurban kesim hizmeti verilen Dudu Atasoy da "Başkanım bizim kurban kesimlerimizi yaptırıyorsunuz. Allah razı olsun. Sizin bu hizmetlerinizden çok memnunuz" dedi.

Başkan Başdeğirmen de vatandaşların bu memnuniyetini görünce kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti. Amaçlarının kurbanını alıp ta yaşlı engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını kesmek olduğunu aktaran Başdeğirmen, "Sağlıkla daha nice bayramlarda hep beraber olalım inşallah" dedi.

Başdeğirmen ardından Sidre Mahallesinde engelli Zeki Dikbaş'ın annesi Havva Dikbaş'ın kurban kesimine katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen kurban kesen aileyle birlikte dua etti.

Başkan Başdeğirmen, kurban kesim işlemi yapılan diğer vatandaşları da ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı