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Isparta, Yalvaç, Güncel

ISPARTA Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılar

Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılarIsparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında köylüler, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için canla başla mücadele etti.

24.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:20
ISPARTA Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılar

Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılar

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında köylüler, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Alevlerin arasına dalan köylülerin bu mücadelesi, kameralara anbean yansıdı.

Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde oturan Fikret Özcan'ın evinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İlçe merkezine 20 kilometre uzakta olan köye itfaiyenin gelmesi uzun sürünce yangın eve bitişik durumdaki Hüseyin ve Ali Özcan'ın evlerine de sıçradı. Ahırda inekler bulunduğunu öğrenen köylüler, alevlere aldırış etmeden hayvanları kurtarmak için ahıra girdi. Yoğun duman ve aleve rağmen içeri girip ineklerin bağlarını çözen köylüler, korkan hayvanları evin avlusundan çıkarmakta oldukça zorlandı. Ahırdaki 4 inekten biri telef olurken, biri yaralanmadan kurtarıldı. Kurtarılan diğer 2 ineğin de çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu görüldü.

İtfaiye gelinceye kadar köyde bulunan yangın söndürme tankı ile alevlere müdahale edildi. Bir köylünün çeşmeye bağladığı hortumla verdiği mücadele görüntülere yansıdı. Yalvaç Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile alevler söndürüldü. Yangında 3 ev tamamen yandı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

'DAHA KAÇ EV YANACAK'

Yalvaç'ın ilk beldelerinden biri olan, ancak 2013 yılında çıkan yerel yönetimler yasası ile belediyesi kapatılan Kumdanlı'da daha önce itfaiye aracı bulunduğu, yasayla birlikte bu aracın İl Özel İdaresi'ne devredildiğini belirten köylüler, "Köyümüz ilçe merkezine uzak. Burada yangın meydana gelince haber verdik, itfaiye çıktı geliyorum deyinceye kadar yarım saat geçiyor. O zamana kadar da evden geriye bir şey kalmıyor. Bugün 1 inek telef oldu. Allah korusun yarın bu insan da olabilir. Ki, yakın geçmişte Yalvaç'ta 3 can kaybı yaşandı. Yetkililere sesleniyoruz lütfen bu soruna kalıcı bir çözüm bulunsun. Daha kaç ev, kaç can yanacak?" dedi.

ISPARTA Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılar

Kaynak: DHA

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ISPARTA Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılar

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