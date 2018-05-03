Isparta AK Parti'de 39 İsim Milletvekili Aday Adaylığı Müracaatı Yaptı

AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ülke genelinde dün sona eren ve 27. Dönem Isparta Milletvekili Adayı olabilmek için sisteme girilen 39 aday adayı müracaatının bulunduğunu belirterek, yoğunluk nedeniyle başvurusu alınan ancak daha sonra sisteme eklenecek isimlerin de olabileceğini iletti. İl Başkanı Zabun, aday adayları için cumartesi günü temayül yoklaması yapıldıktan sonra kanaatlerin genel merkeze gönderileceğini açıkladı.

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her geçen gün milletimizin geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmesi adına önümüzde bulunan 24 Haziran seçimlerine biraz daha yaklaşıyoruz. Yoğun bir tempo ile siyasi çalışma ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bir taraftan da 24 Haziran'da gerçekleştireceğimiz hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleriyle ilgili gerekli çalışmaları da il teşkilatı ve genel merkez olarak yoğun bir tempo ile sürdürüyoruz. Biliyorsunuz, dün saat 19.00 itibariyle müracaatlar ona erdi. İlimize ve genel merkez üzerinden yapılan müracaatlar var. Biz burada yapılan müracaatların tamamını sistemimize girdik ancak, genel merkezimizdeki yoğunluktan dolayı başvuru alınmasına rağmen henüz sisteme girilemeyen müracaatlar olabilir. Biz burada interaktif olarak sistemimize baktığımız zaman 39 aday adayımızın Isparta'dan milletvekili adayı olabilmek için müracaat ettiğini görüyoruz" dedi

"İkinci tercihi Isparta olanları da daha sonra görebileceğiz"

Sistemdeki rakamların ilk sırada Isparta'yı tercih edenlerden oluştuğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, "Bu 39 rakamı ilk tercihini Isparta olarak belirleyen aday adaylarımız. Ayrıca, ikinci tercihlerini Isparta yazan aday adaylarımız da olabilir. Sistemde daha sonra onları da görebileceğiz. Bu bir süreç, teşkilatlarımızla aday adaylarımızı tanıştırıyoruz. Karşılıklı değerlendirme toplantıları devam ediyor" diye konuştu.

Temayül Yoklaması Cumartesi günü gerçekleştirilecek

İl Başkanı Zabun, milletvekili aday adayları için 5 Mayıs Cumartesi günü Süleyman Demirel Üniversitesi Konukevi'nde temayül yoklaması gerçekleştirileceğini belirterek, bu yoklamanın genel merkez tarafından görevlendirilecek olan bir komisyon tarafından takip edileceğini belirtti.

Başkan Zabun, temayül yoklamasında parti teşkilatının her kademesindeki görevlilerin, meclisi üyeleri ve belediye başkanlarının kanaatlerini belirteceğini ve aday adayları için birden fazla olan kriterlerden yalnızca birinin esas alınacağını iletti.

Zabun, "Teşkilat mensuplarımız, şu ana kadar yaklaşık 40 olan aday adayı sayısından 4 tanesini işaretleyerek kanaatlerini ortaya koyacaklar. Bu ortaya konulan kanaatler genel merkezimiz tarafından değerlendirmeye alınacak. Diğer kriterlerle birlikte süreç yavaş yavaş 21 Mayıs'a kadar tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı

İşte, Isparta Milletvekili adaylığı için aday adaylığı yapan isimler

Aralarında mevcut Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ile önceki dönem milletvekilleri Recep Özel, Haydar Kemal Kurt ile önceki dönem adaylarından Ayşe Usta, Gülsüm Tunçbilek'in 27.Dönem Ak Parti Milletvekili Adaylığı için Isparta aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Mevcut Milletvekillerinden aslen Amasyalı olan Isparta Milletvekili Said Yüce'nin ise aday adaylığı başvurusu yaptığı, ancak il tercihi yapmadığı öne sürüldü.

Isparta AK Parti Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar sisteme kaydedilen aday adaylığı başvurusunda bulunan diğer isimler ise şöyle; "Mehmet Serkan Demirekin, Ayşe Nur AAkbay, Ahmed Ahmi Savcı, Kadir Dal, Hacer Boyacı, Rezan Demiralay, Havva Saraç, Yakup Kütük, Hasan Bilal Taran, Ahmet Tural, Emin Korkmaz, Mehmet Akdeniz, Süleyman Aydoğdu, Ahmet Abdullah Antalyalı, Caner Topçu, Naci İnanıcı, Mehmet Sağlam, Mehmet uğur Gökgöz, Selim Mustafa Özkutlu, Tahir Alan, Yasin Türker, Ali Önal, Uğur Büyükçulçu, Tekin Bayram, Mustafa Derin, Nurten Akdağ, Müjgan Cingöz, İskender Aydoğdu, İsmahan Göde, Sibğatullah Yavuz Öngören, Hetem Karabulut, Ömür Yılmaz ve Murat Taşçı olduğu öğrenildi. - ISPARTA