İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi
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İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi

İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan İspanyol bir kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan İspanyol bir kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, İspanyol uyruklu bir kadın Türk bayrağını yırttı. Kadının bayrağı yırttığını gören vatandaşlar, olaya tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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