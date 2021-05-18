İspanya, Fas'tan gelen 8 bin düzensiz göçmenin yarısını geri gönderdi

- İspanya, Fas'tan gelen 8 bin düzensiz göçmenin yarısını geri gönderdi İspanya İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Ceuta bölgesine kaçak yollarla girdiğini belirterek, göçmenlerin yarısının Fas'a geri gönderildiğini açıkladı.

- İspanya, Fas'tan gelen 8 bin düzensiz göçmenin yarısını geri gönderdi

MADRİD - İspanya İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Ceuta bölgesine kaçak yollarla girdiğini belirterek, göçmenlerin yarısının Fas'a geri gönderildiğini açıkladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine Fas'tan binlerce göçmenin yasa dışı yollardan giriş yaptığı bildirilmişti. Fas'ın Finidek (Fnideq) kasabasından ve Tanca şehrinden botlarla ve yüzerek Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu öğrenilmiş, yüzerek Ceuta'ya geçmeye çalışan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ceuta'ya ulaşan 18 yaşındaki Amal isimli genç kız ise yaptığı açıklamada, "Ölümden korkmuyorum, beni korkutan fakir ölmek" sözleri ile gündem olmuştu.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, dünden bu yana yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Ceuta bölgesine kaçak yollarla girdiği belirtilerek, göçmenlerin yarısının Fas'a geri gönderildiği aktarıldı. Bakanlık, Kuzey Afrika sınırını güçlendirmek için daha fazla polis memurunun gönderileceğini belirtirken, göçmenlerin Fas'a geri gönderilmesi için sınır güçlerinin 24 saat çalışacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada ise, İspanya hükümetinin Ceuta'nın Fas sınırına asker konuşlandıracağı bildirilmiş, konuşlandırılacak askerlerin İspanya polisi ile birlikte devriye görevi yapacağı aktarılmıştı.

Fas, İspanya Büyükelçisini geri çağırdı

Göçmen krizi nedeni ile İspanya, Fas'ın Madrid Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından Fas'ta İspanya'daki büyükelçisini istişareler için ülkeye geri çağırdı. Fas Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Büyükelçi istişareler için geri çağrıldı ve kısa süre içinde Fas'a dönecek" dedi.

Sanchez, Paris ziyaretini iptal etti

Paris'e yapacağı ziyareti iptal eden Başbakan Pedro Sanchez, Ceuta ile Melilla kentlerine hareketi öncesi basına verdiği demeçte, "Şehirde ve sınırlarımızda düzeni olabildiğince çabuk geri getireceğiz" ifadelerini kullanarak, Madrid'in bölgeye 200 güvenlik gücüne ek olarak, 50 polis memurunun daha gönderileceğini aktardı. Sanchez, 150 güvenlik gücünün ise bölgeye gönderilmek için hazırda beklediğini ifade etti.

Fas ve İspanya arasındaki diplomatik gerilim

Geçtiğimiz günlerde Fas istihbaratı, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Covid-19 tedavisi için İspanya'da bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Fas Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın, Gali'yi topraklarına kabul etmesinin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını belirterek, söz konusu tehlikeli eylemi haklı çıkarmaya yönelik açıklamalarının giderek arttığını kaydetmişti. Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Gali'nin topraklarına girmesine izin vermesinin ihmal olmadığını, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem olduğunu belirtmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi skandal" ifadesini kullanmıştı.

Batı Sahra meselesi

Fas Krallığı, 1975'te bir dönem İspanya sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına kattığını ilan ettiğinde bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik bugün hala devam ediyor. Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Polisario Cephesi de bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu ile 1991'de anlaşılan ateşkese kadar Fas güvenlik güçleri ile Polisario Cephesi arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, ateşkesin ardından da Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler sonuca ulaşamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar