İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a çıktı.

18.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:00

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 27 bin 709'a çıktı.

HÜKÜMETİN KOVİD-19 POLİTİKASINA KARŞI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı kararları protesto etmek için yapılan gösteriler ülke geneline yayılarak devam ediyor.

İlk olarak bir hafta önce başkent Madrid'in bir mahallesinde başlayan protestolar, ardından Zaragoza, Logrono, Salamanca gibi diğer kentlere de yayıldı.

Ülke genelinde yerel saat ile 20.00'da sağlık çalışanlarını desteklemek için yapılan alkış eyleminden sonra 21.00'da bazı yerlerde hükümeti protesto etmek için balkonlara çıkan İspanyollar tencere ve tavalara vurarak çıkardıkları sesle tepkilerini duyurmaya çalışıyorlardı.

Bu protestolarını sokağa taşıyan ve sağ görüşlü partilerin sempatizanlarının çoğunlukta olduğu gruplar, Kovid-19'a karşı yürüttüğü politikadan dolayı hükümeti eleştirerek, "istifa" sloganları atıyor.

İspanyol bayrakları taşıyan gruplar, hükümetin belirlediği kademeli normalleşme sürecini, olağanüstü halin devam etmesini ve Kovid-19'dan etkilenen ülke ekonomisiyle ilgili alınan önlemleri eleştiriyor.

Diğer yandan İspanyol meclisinde 3. büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin çağrısıyla 23 Mayıs'ta tüm büyük kentlerde araç konvoylarıyla hükümet karşıtı gösteri yapılması bekleniyor.

Sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hali, dört aşama olarak belirlenen kademeli normalleşme sürecinin tüm ülkede tamamlanması öngörülen haziran ayı sonuna kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde meclisin onayını isteyeceğini açıklamıştı.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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