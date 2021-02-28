isopowerr ve Aniva7 eMilli takımda!

Ülkemizi FIFA'da yurt içi ve yurt dışı arenada temsil eden başarılı oyuncu isopowerr ve Aniva7 Turkcell eMilli Takım FIFA21 kadrosuna katıldı! eMilli Takımlar Resmi Twitter hesabı oyuncuların takıma katıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu!

İsmail Can Yerinde ve Emirhan Erdem bundan sonraki uluslararası FIFA turnuvalarında ülkemizi temsil etmek için kıyasıya mücadele verecek.

İsmail Can Yerinde'yi tanıyalım!

İsmail 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yaklaşık dört senedir profesyonel olarak FIFA'da mücadele ediyor. Şu anda Futbolist takımında oynuyor ve aynı zamanda Red Bull sporcusu olarak görev alıyor. İlk şampiyonluğunu ESL'in düzenlediği FIFA Türkiye Şampiyonası'nda yaşadı. Aynı sene içinde BALKAN Şampiyonu olarak FIFA Dünya Kupası finaline katılmaya hak kazanan ilk Türk oyuncu oldu. FIFA 19'da Futbolist ile bir FIFA eClub Dünya 3.lüğü yaşadı. Ayrıca birçok kez uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazandı. FIFA 19'da da FIFA Dünya Kupası Playoff'una katıldı. FIFA 19 macerasını ise Dünya 33.sü olarak sonlandırdı ve FIFA 20'ye geçiş yaptı. FIFA 20'de de aynı şekilde bir derece sergileyen oyuncu, oyunu Dünya 20.si olarak bitirdi. Bu sıralaması ile playoff'lara gitmeye hak kazandı ve üst üste üç kez playoff'lara gitmeyi başaran ilk Türk oyuncu oldu. Oynamayı en sevdiği Milli Takım oyuncusu ise Leicester City FC forması giyen Cengiz Ünder.

Emirhan Erdem'i tanıyalım!

Emirhan 1997 yılında Bursa'da doğdu. 2003 yılından beri futbol oyunlarıyla haşır neşir olan oyuncu 2017 yılında ilk kez profesyonel arenaya giriş yaptı. Aynı sene içinde ise FIFA 2017 Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Oyuncu seneler geçtikçe birçok turnuvada mücadele etti ve birçok şampiyonluk yaşadı. 2 sezondur İstanbul Başakşehir'in eFutbolcusu olarak oynuyor. Oynamayı en sevdiği Milli Takım oyuncusu ise Juventus forması giyen Merih Demiral.

Playerbros ekibi olarak isopowerr ve Aniva7 'ye yeni kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bayrakları tekrar tekrar astırmanız dileğiyle!

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Kaynak: Playerbros