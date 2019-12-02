İSO Başkanı Bahçıvan: "Bizim problemimiz kaynakları doğru kullanmamak"

02.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:52

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin kaynak noktasında tarımı, turizmi ve tarihiyle çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Bahçıvan, Trakya Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Meslek Liselerini Güçlendirme Projesi" kapsamında Kültür Merkezi'nde düzenlenen motivasyon eğitimine katıldı.

Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, sanayiciliğin özünde "hayal" olduğunu, hiç kimsenin hayal kurmaktan vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti.

Sanayicilerin hayal kurarak işe başladığını, kurduğu hayali önce proje, sonra yatırım haline dönüştürdüğünü anlatan Bahçıvan, "Nasıl ki bir sanatçı resim yapmayı hayal edip sergiye koyduğunda o sergide değer bulursa veya bir müzisyen beslediği şarkının alkışlanmasında değer bulursa, biz sanayiciler de yıllar evvel gerçekleştirmiş olduğumuz hayallerin zaman içinde ürünün en kıymetli hazinemiz olan müşterimiz tarafından kabulünden haz duyuyoruz." dedi.

Bahçıvan, eğitimin, hayatın temeli olduğunu, bunun eksik olduğu bir yerde, diğer kabiliyet ve başarıların da yetersiz kaldığına inandığını dile getirdi.

Mesleki eğitimin çok önemli olduğunun altını çizen Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Mesleki eğitim en önemli politika olması gerekirken, en önemli halka olması gereken bu konu Türkiye'de ne yazık ki talihsiz 28 Şubat sürecinde ciddi bir sekteye uğratılmış vaziyette. Çünkü cumhuriyetin ilk dönemlerine bakıldığında ne kadar marka mesleki okul, meslek eğitmenleri ve okullardan mezun olan çok kıymetli öğrenciler, Türkiye'nin farklı sektörlerdeki gelişmenin en önemli temel taşları. Ama 28 Şubat'tan sonra ne yazık ki mesleki eğitimin itibarı sarsıldı. Biz tekrar ana amacımız bu itibarı kazandırmak. Türkiye'nin mesleki eğitim noktasında kaybolan yıllarını olabildiğince hızlı bir şekilde kapatmamız gerekiyor."

- "Türkiye'de kaynak problemi yok"

Bahçıvan, Türkiye'nin kaynak noktasında çok zengin bir ülke olduğunu, bunun verimli ve doğru kullanılması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin kaynak sorunu olduğunu düşünmediğini vurgulayan Bahçıvan, "Türkiye kaynak noktasında iddia ediyorum her noktada çok zengin bir ülke. Tarımı, turizmi, tarihiyle ve en önemlisi insanı ile...Bizim problemimiz kaynakları doğru kullanmamak. Türkiye'de kaynak problemi yok. Türkiye'de kaynakları doğru yönetememek, doğru planlayamamak problemi var." diye konuştu.

Bugün sanayinin birçok iş kolunda farklı hizmet sektörlerinde yeterli kalifiye insan bulunamadığını anlatan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İstanbul'da da Trakya'da da Anadolu'da da fabrikalarımız tesislerimiz ne yazık ki eğitimi kendi fabrikalarında yapıyor. Eleman aldığımız zaman ilk 6 ay bir sene o elemanı yetiştirmekle geçiyor. Neden? Kalifiye sizin aradığınız nitelikte elemanda olmamasından dolayı. Öbür tarafta da bakıyorsunuz, 10 binlerce gencimiz 24-25 yaşına gelmiş, diplomalarını almış ama elde ettikleri diplomanın karşılığını bulabilecek iş noktasında çaresiz umutlar kalıyor. Bir tarafta kalifiyeli eleman arayan güçlü bir iş veren ve iş ordusu var, bir tarafta da diploması elinde ama hayata başlayacağı zaman ona uygun iş bulamayan güçlü bir gençlik ordusu var. İşte bu köprüde planlama, bu köprü de mesleki eğitim. Eğer mesleki eğitimi doğru planlayabilirsek aradaki ihtiyaçların ne olduğunu doğru yönetebilirsek bu aradaki olumsuzluk bizim için büyük bir fırsata dönüşebilecek."

Kaynak: AA