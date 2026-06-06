Rahmi Koç’a bir tepki de TBMM İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu’ndan: Şiddetle kınıyorum

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir’de bir hastane açılışında anlattığı fıkra sosyal medyanın gündemine oturdu. Hastane ziyareti sırasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle tepki oklarının hedefi olan Rahmi Koç’a, bir kınama da TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. İbrahim Eyyüpoğlu’ndan geldi.

İzmir'de yeni hizmete giren bir hastanenin açılış programına katılan Rahmi Koç, resmi törenin tamamlanmasının ardından beraberindeki davetlilerle birlikte hastanenin muayene bölümlerini ve hasta odalarını gezdi. Ziyaret esnasında yanındakilere bir fıkra anlatan Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. Sonra 'Hanımefendi, perdenin arkasına geçip soyunun, giyinin' demiş. Kadın da 'Doktor Bey, önce sen soyun' diye cevap vermiş" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Söz konusu fıkranın anlatıldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, kısa sürede çığ gibi büyüyen bir tepki dalgasına yol açtı. Çok sayıda kullanıcı, ifadelerin ayrımcı ve incitici olduğunu belirterek Koç'a tepki gösterdi.

AK PARTİLİ İBRAHİM EYYÜPOĞLU: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Sosyal medyada yükselen seslerin ardından siyaset kanadından da ilk sert tepkilerden biri gecikmedi. TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. İbrahim Eyyüpoğlu, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak Rahmi Koç’u sert bir dille kınadı. Eyyüpoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kürt bir kardeşiniz olarak, Rahmi Koç’un Kürtleri hedef alan ve kamuoyunda infiale neden olan ifadelerini kabul etmem mümkün değildir. Bu ülkenin Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle asırlardır omuz omuza yaşayan evlatlarını inciten, ayrıştıran ve ötekileştiren her türlü söylemi reddediyoruz. Kürt kardeşlerimize yönelik bu yakışıksız yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Milletimizin birliğine, kardeşliğine ve ortak geleceğine zarar veren hiçbir anlayışa müsamaha göstermeyeceğiz. Bizim yolumuz ayrıştırmanın değil, kardeşliğin; ötekileştirmenin değil, gönülleri birleştirmenin yoludur."

İşte Eyyüpoğlu'nun o paylaşımı;

Kaynak: Haberler.com