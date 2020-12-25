İsmet İnönü kimdir? İsmet İnönü ne zaman öldü? İsmet İnönü Hayatı ve Biyografisi, İsmet İnönü fotoğrafları

İsmet İnönü, ölümünün 47. yılında saygı ve sevgiyle anılıyor! Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, Türk siyaset tarihinde asker, Dış İşleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri olarak görev almıştır. 25 Aralık 1973 yılında Ankara'da vefat eden İsmet İnönü'nün bu sene 57. ölüm yıl dönümü anılmaktadır!

Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet Dönemi'nde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı , Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçi olarak görev almış büyük bir siyasi liderdir. Cumhurbaşkanlığı görevini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 1 gün sonra 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950 tarihine kadar sürdüren İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 yılında vefat etmiştir. İsmet İnönü 47. ölüm yıl dönümünde saygıyla anılmaktadır.

İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

İsmet İnönü 24 Eylül 1884 tarihinde İzmir'de Reşit Efendi ile Cevriye Temelli Hanım'ın ikinci oğulları olarak doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlamıştır. 1895 yılında Sivas Mülkiye İdadisi'ne kayıt yaptırdı ve 1896'da mezun oldu. Sonra, 1897 yılında İstanbul'daki Mühendishane İdadisi'ne gitti. 14 Şubat 1901'de Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'a (topçu okulu) girip 1 Eylül 1903 tarihinde topçu teğmeni olarak mezun oldu. 26 Eylül 1906 tarihinde Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne'deki 2. Ordu'nun 8. Topçu Alayı'nda 3. Batarya Bölük komutanı olarak kurmay stajını yaptı.

Hayatı boyunca siyasi ve askeri anlamda birçok görev alan İsmet İnönü, Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet Dönemi'nde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı , Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçi olarak görev almış büyük bir siyasi liderdir. Cumhurbaşkanlığı görevini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 1 gün sonra 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950 tarihine kadar sürdürmüştür.

İsmet İnönü 1916 yılında Mevhibe İnönü ile evlenmiştir. Mevhibe İnönü ve İsmet İnönü Erdal İnönü, Ömer İnönü, Özden Toker ve İzzet İnönü adlı 4 çocuk sahibi olmuşlardır.

İSMET İNÖNÜ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 Salı günü, Pembe Köşk'te, saat 16.05'te öldü. İsmet İnönü ölüm yılı 1973'tür ve 89 yaşında ölmüştür. İsmet İnönü Anıtkabir'de yatmaktadır. Hükümet 26 Aralık 1973'de Anıtkabir'de yaptığı inceleme sonucu İsmet İnönü'nün Anıtkabir'e defnedilmesini kararlaştırmıştır. Bu konuda Bakanlar Kurulu 27 Aralık 1973 gün ve 7/7669 sayılı bir kararname çıkarmıştır. Kararname ile Anıtkabir Zafer ve Barış Kuleleri arasına 25 Açıklıklı Kolonatın orta boşluğu 13 ve 14. kolonlar arası defnedilecek yer olarak belirlenmiştir. İnönü 28 Aralık 1973'te Anıtkabir'deki İsmet İnönü Mezar Odasına devlet töreni ile defnedilmiştir. 6 Kasım 1981 gün ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı hakkındaki kanunla, Atatürk için tesis edilen Anıtkabir'de Atatürk ve İsmet İnönü'nün kabrinin muhafaza edileceği Anıtkabir alanı içinde başka hiçbir kimsenin defnedilmeyeceği belirtilmiştir. İsmet İnönü'nün lahdi, 1993 yılında başlayan bir çalışmayla yeniden düzenlenmiş Ocak 1997'de bugünkü halini almıştır.[

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