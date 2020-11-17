İSMEK kapandı mı? İBB spor salonları kapandı mı? İBB kültür merkezleri ve tiyatro salonları kapatıldı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbirler aldı. Peki, İBB spor salonları kapandı mı? İBB kültür merkezleri ve tiyatro salonları kapatıldı mı? İSMEK kapandı mı?

İBB, İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonları hakkında tedbir aldı. Peki, İSMEK kapandı mı? İBB spor salonları kapandı mı? İBB kültür merkezleri ve tiyatro salonları kapatıldı mı?

İSMEK, İBB SPOR SALONLARI, KÜLTÜR MERKEZLERİ VE TİYATRO SALONLARI KAPATILDI MI?

Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatma kararı aldı.

İBB, koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB'ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ'nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.





19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacak kararın, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri etkilemeyeceği vurgulandı. Önlemler kapsamında 9 Kasım itibarı ile uzaktan, dönüşümlü çalışma yöntemine geçen İBB'nin, alınan kararlar ve konuya ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklama şöyle:

"Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul'dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul'da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covit-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır. Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürler zaman almaktadır. Mesela hastalıkla ilgili belirti göstermeyen personeller ancak rutin uygulanan testlerle tespit edilmekte, bu da halka hizmet sunan personellerin tespit edilene kadar, bulaşı yaygınlaştırma riskini ortaya çıkarmaktadır"