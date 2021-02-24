İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu XANTARES Twitch, YouTube kanalı!

Türkiye'de en çok tanınan CS:GO oyuncusu olan XANTARES, global çapta başarılarıyla adından söz ettiriyor. Twitch yayınlarıyla da son dönemde büyük çapta kitlelere ulaşmayı başardı. Peki, XANTARES kullanıcı adıyla tanınan İsmailcan Dörtkardeş kimdir, kaç yaşında?

Dünyaca ünlü BIG takımında aktif olarak profesyonel oyunculuk hayatına devam eden XANTARES, açtığı Twitch yayınlarıyla oyun oynayarak keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES) kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır detayları haberimizde...

İSMAİLCAN DÖRTKARDEŞ (XANTARES) KİMDİR?

İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES) 7 Ağustos 1995 tarihinde doğdu. Counter Strike 1.6 ile oyunculuk kariyerine başlayan İsmailcan, HWA ve Vitalforce gibi takımlarda boy gösterdi. HWA formasıyla oynadığı Süper Kupa 2013 turnuvasında sergilediği başarılı performans ile takımının şampiyonluğu uzanmasındaki etkinli isimlerden biriydi.

CS:GO çıkışıyla birlikte oyuncuların oyuna geçişleri de bir oldu. XANTARES'te 2014 yılında CS:GO'ya geçen furyaya katıldı. 2013 yılında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımızın önemli ismiydi. İsmailcan, 2014 yılında Space Soldiers takımının kurulmasıyla global çapta ülkemizi temsil edecek takımın bünyesine dahil olmuştu.

İLK GLOBAL ÇAPTAKİ MAÇI

13 Aralık 2014'de gerçekleştirilen South East Europe Championship turnuvasında ilk uluslarası maçına çıkan yıldız oyuncu, takımıyla birlikte maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Space Soldiers ile birlikte ilk LAN turnuvasına Danimarka'da Copenhagen Games 2015 turnuvasında katılmıştı. 64 takımın mücadele ettiği turnuvada Space Soldiers 13. sırayı almayı başarmıştı. Turnuva bayınca üstün bir performans segileyen XANTARES adından söz ettirmeye başladı.

SS bünyesinde ilk derecesine ise ESL South East Europe şampiyonasında 2. sırayı alarak ulaşmıştı. Daha sonra takımıyla beraber birçok turnuvada boy gösteren oyuncu, ilk birinciğini ASUS ROG Summer 2016 turnuvasında kazanmış oldu. Bu şampiyonluğun ardından Space Soldiers ve XANTARES uluslararası arenadaki gücünü herkese göstermiş oldu.

BIG'E UZANAN YOLCULUK

Dünya çapında aim gücüyle herkesin korkulu rüyası haline gelen profesyonel oyuncu, milli takımımız ile 2016 Dünya Şampiyonası'nda ülkemize şampiyonluğugetirmeyi başarmıştı. Finaldeki rakibimiz Arjantin karşısında yapılan efsane geri dönüşün yapıldığı kadrodaki en önemli isim XANTARES'ti. Dünya Şampiyonası'nın hemen ardından gerçekleştirilen WESG 2016 Dünya Finalleri'nde boy gösteren Space Soldiers turnuvadan dördüncülük alarak ayrıldı.

Gösterdikleri başarılarla büyük turnuvalarda boy göstermeye başlayan Space Soldiers, ESL One Köln 2017 turnuvasına katılmaya hak kazandı. O zamanlar dünyanın en iyi takımı olarak anılan SK Gaming'e karşı aldıkları galibiyet büyük bir etki yaratmıştı. XANTARES bu başarıyla global çaptaki takımların dikkat çekmeyi başardı. 2019 yılında BIG espor takımı XANTARES'i transfer etti. BIG takımıyla aldığı başarıla dünya takım sıralamasında 2020'nin Haziran ayından Ağustos ayına kadar zirvede yer aldılar. XANTARES'in 2021 yılının sonuna kadar BIG espor takımı ile sözleşmesi bulunuyor.

XANTARES TWITCH, YOUTUBE KANALI

Twitch'de 458 bin'den fazla takipçisi olan XANTARES, platformda yüksek izlenme sayılarına ulaşıyor. Twitch'deki kullanıcı adıXANTAREScN'dir.

Ek olarak YouTube'da 81 binden, Instagram'da 128 binden, Twitter'da ise 57 binden fazla takipçisi vardır.