İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına böyle talip olmuştu

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak ortak yayının moderatörlüğünü 16 Haziran saat 21:00 itibariyle İsmail Küçükkaya'nın yapacak olması akıllara 28 Mayıs Salı günü FOX TV ekranlarında yapılan programı getirdi.

KÜÇÜKKAYA: BERABER YAPALIM MI BURADA?

Binali Yıldırım'ın konuk olduğu programda sunucu İsmail Küçükkaya, henüz detayları belli olmayan canlı yayının FOX TV ekranlarında yapılmasını talep etmiş ve Yıldırım, Küçükkaya'ya yanıt olarak, "Birlikte karar vermek lazım (Ekrem İmamoğlu ile)" ifadesini kullanmıştı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN YEŞİL IŞIK

Küçükkaya, Yıldırım'ın bu çıkışına "Siz söylerseniz ben İmamoğlu'nu hemen ararım" yanıtını vermiş, Cumhur İttifakı İstanbul adayı ise sözlerini şöyle devam ettirmişti;

"Bize sordular olabilir dedik. Ona sordular o da 'Olabilir' dedi. Bunun zamanlaması ilerde planlanır. Yine aynı şeyi söylüyorum birlikte karar vermek lazım. Kiminle hangi kanalda yapacağımız meselesi benim açımdan fark etmez. Ben her kanala çıkarım. Diğerleri de istiyor. Her türlü her yerde oluruz. Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil. İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbul adayıysak İstanbul'u konuşmamız lazım."

BUGÜN CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Açıklamada ilk sözü AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal aldı. Ünal; "16 Haziran Pazar günü saat 21:00'de ortak yayında bir araya geleceklerdir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Yayın Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Teknik ekibi ise AK Parti ve CHP ortaklaşa koordine edecektir" diye konuştu.

KÜÇÜKKAYA İÇİN ORTAK İMZA

AK Parti Sözcüsü Ünal, moderatör olarak İsmail Küçükkaya'nın seçilmesine ilişkin "Sayın Engin Altay sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de sayın Yıldırım ile gerekli diplomasiyi sürdürdük ve ortak imza altına aldık" dedi.