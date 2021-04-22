İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli?
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İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunan İsmail Küçükkaya kimdir? Merak edilmeye başlandı. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya mesleği nedir? İsmail Küçükkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunan İsmail Küçükkaya kimdir? Merak edilmeye başlandı. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya mesleği nedir? İsmail Küçükkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

YAYINLARI

• Cumhuriyetimize Dair (2008)

• Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012; İlber Ortaylı ile birlikte)

• Korkma (2016)

• Biraz Cesaret (2019)

• Fikri Hür Vicdanı Hür (2020)

ÖDÜLLERİ

• Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017; aday gösterildi)

• Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017; kazandı)

• MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018; kazandı)

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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